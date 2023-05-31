Т Плюс увеличила тепловую мощность Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде Экономика

ПАО "Т Плюс" ввело в работу новый водогрейный котел мощностью 50 Гкал/ч на Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде. Проект стоимостью 186,4 млн рублей реализован в рамках программы технического перевооружения станции на 2020-2023 годы.

Четырехлетняя инвестиционная программа утверждена соглашением между "Т Плюс" и Нижегородской областью, подписанным 6 июня 2019 года. Всего в 2020-2023 годах компания направит на ее реализацию 1,1 млрд рублей (с НДС).

Специально для размещения водогрейного котла построен новый производственный корпус.

Ввод нового котла повысит эффективность и надежность работы теплофикационного оборудования станции, улучшит экологическую обстановку в заречной части Нижнего Новгорода. Водогрейный котел будет использоваться в переходных периодах (весна – осень) и позволит включать основные мощности Сормовской ТЭЦ только во время пиковых нагрузок зимой. С пуском нового оборудования станция снизит удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию на 10–11 г/кВт*ч в год и таким образом не только улучшит технико-экономические показатели, но и сократит объемы выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

"Увеличение тепловой мощности, а также установка современного эффективного оборудования обеспечат надежное и эффективное энергоснабжение клиентов в регионе. Также откроются возможности для подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения", - отметил генеральный директор "Т Плюс" Александр Вилесов.

"Т Плюс эффективно выполняет свои задачи по развитию теплоснабжения региона. В рамках нашего сотрудничества уже реализован ряд экономически значимых проектов: введен в эксплуатацию водогрейный котел и реконструированы водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ, проведено масштабное техническое перевооружение бойлерных установок и насосного оборудования Сормовской ТЭЦ, а также создан потенциал для дальнейшей совместной работы", - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев.

В 2023 году суммарный объем инвестиций ПАО «Т Плюс» в модернизацию станций и тепловых сетей составит 55,1 млрд рублей. Объем средств на 26% превышает прошлогоднее финансирование.