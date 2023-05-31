Фасад здания министерства финансов Нижегородской области отремонтируют за 22,8 млн рублей Общество

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Фасад здания министерства финансов Нижегородской области отремонтируют за 22,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, министерство ищет подрядчика на капитальный ремонт здания на улице Грузинской, 48 в Нижнем Новгороде.

Исполнителю работ предстоит полностью обновить фасад здания. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

Подрядчик будет определен 13 июня, а работы должны быть выполнены в течение 120 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области планирует переехать из Нижегородского кремля.