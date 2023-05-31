Ведомственные и государственные награды вручены нижегородским архивистам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Церемония награждения архивистов федеральными и ведомственными наградами прошла в Центральном архиве Нижегородской области. Об этом сообщает Комитет по делам архивов региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, принявший участие в мероприятии, отметил профессионализм и любовь к своему делу у нижегородских архивистов.

Самым отличившимся сотрудникам ведомства вручили нагрудные знаки отличия "Почетный архивист", почетные грамоты и благодарности руководителя Федерального архивного агентства.

Как рассказал руководитель регионального Комитета по делам архивов Борис Пудалов, государственная архивная служба Нижегородской области сегодня является одной из крупнейших в России. В государственных и муниципальных архивных учреждениях региона в настоящее время работают 467 человек.

В ведении Комитета по делам архивов Нижегородской области находится 10 государственных и 52 муниципальных архивных учреждения.

Совокупность хранящихся в нижегородских архивах документов (7,7 млн единиц хранения) отражает материальную и духовную жизнь, научный и творческий потенциал края, многовековые экономические, культурные, научные связи нижегородцев с другими регионами России и за ее пределами.

Одно из важнейших направлений деятельности архивных учреждений – использование документального наследия в интересах государства, общества и граждан. В 2022 году исполнено более 100 тысяч тематических и социально-правовых запросов. Еще одно приоритетное направление деятельности архивистов сегодня - копирование архивных документов. К настоящему времени создан страховой фонд на 78 тысяч особо ценных дел, в том числе 76 тысяч — в государственных архивах и 2 тысячи - в муниципальных.

Также в этот день руководитель регионального Комитета по делам архивов Борис Пудалов дал старт мероприятиям к 105-летию Государственной архивной службы Нижегородской области, проведение которые планируется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Благодарственные письма и почетные грамоты вручили нижегородским архивистам в профессиональный праздник.