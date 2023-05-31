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Общество

Всероссийский спортивный марафон "Сила России" стартовал в Нижегородской области

01 июня 2023 15:24  [98] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области начался всероссийский спортивный марафон "Сила России" партии "Единая Россия". Он стартовал в Нижнем Новгороде в парке "Швейцария" с открытия центра спортшколы "Радий". На новой спортивной площадке оборудованы два зала, в которых будут проходить тренировки по каратэ, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и чир спорту. 

"Сегодня у нас двойной праздник – в День защиты детей мы даем региональный старт Всероссийскому марафону "Сила России". В рамках марафона будут открыты спортплощадки и организованы мероприятия для любителей спорта и активного отдыха. В июне на территории Нижегородской области запланирована работа 15 локаций. На них будут проходить занятия по различным видам спорта, мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами, открытие спортивных центров, в том числе по адаптивным видам спорта.  Занятие по душе смогут найти себе люди самого разного возраста и физической подготовки. Выбрать понравившуюся площадку и записаться на занятия можно будет на сайте марафона", - рассказал региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников.  

В день старта марафона в парке свои спортивные таланты продемонстрировали воспитанники отделений художественной гимнастики, акробатического рок-н-рола и чир спорта. 

В течение лета для всех желающих будут проходить  бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО. Штаб общественной поддержки партии также откроет площадки, на которых профессиональные тренеры будут проводить занятия. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

На интерактивной карте сайта sila-rossii.er.ru с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

Также тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.   

Закончится марафон "Сила России" в День физкультурника (12 августа) Всероссийской лотерей, где можно будет получить памятные подарки от олимпийских чемпионов.

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Теги:
Единая Россия Спорт
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