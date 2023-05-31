Фестиваль спорта и здоровья состоялся в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

1 июня, в День защиты детей, на территории ФОКОТа "Пионер" в Дзержинске состоялся Фестиваль спорта и здоровья в рамках марафона "Сила России" партии "Единая Россия".

"Дзержинск всегда был и остается городом, где уважают профессиональный и любительский спорт, где развивается спортивная инфраструктура и с детства закладываются привычки здорового образа жизни. Во многом это заслуга таких проектов как "Сила России", которые реализует партия "Единая Россия". Символично, что мы открыли его на территории ФОКОТа, построенного в прошлом году в рамках программы "Дзержинск-100", и именно сегодня, в День защиты детей. Для них, прежде всего, все наши спортивные соревнования, фестивали и акции! Поздравляю всех с первым днем лета и желаю провести его интересно, весело, с пользой для своего здоровья", - сказал глава города Дзержинска, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Иван Носков.

В сегодняшнем Фестивале приняли участие студенты Дзержинского филиала РАНХиГС и Дзержинского индустриально-коммерческого колледжа. Для них прошла спортивная разминка от мастера спорта России международного класса Натальи Пантелеевой, работали футбольная и волейбольная площадки, площадка воркаута и северной ходьбы. Также ребята могли попробовать себя в сдаче нормативов комплекса ГТО.

"Любой спортивный праздник, любые соревнования важны. Они закаляют, укрепляют здоровье и, конечно, поддерживают дух спортсменов. Без состязаний тренировки не имеют никакого смысла. Сегодня мы открываем фестиваль, организованный в рамках спортивного марафона "Сила России". Его инициаторами стали сторонники партии "Единая Россия". Марафон будет проводиться по всей стране и объединит все наши города и регионы. Главное, что более тысячи некоммерческих организаций поддержали инициативу проведения спортивного праздника. Считаю, что нашим ребятам, спортсменам из Дзержинска, нужно принимать участие во всех активностях", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Мероприятия Всероссийского спортивного марафона "Сила России" рассчитаны на все лето и будут проходить с 1 июня по 12 августа. Это спортивные состязания, встречи и мастер-классы со знаменитыми спортсменами. Так, сегодня инструкторами для участников Фестиваля стали член президиума Федерации футбола Дзержинска Руслан Зырянов, мастер спорта по легкой атлетике, заведующий спортивным клубом "Титан" ДФ РАНХиГС Валерий Ванюшин, председатель местной спортивной Федерации волейбола "Любительский волейбол Дзержинска" Даниил Шубенкин, тренер спортивной школы "Магнитная стрелка" Марина Аринушкина, представитель центра "Созвездие" Илья Нидворягин и член Федерации спортивного туризма Нижегородской области Анна Бондаренко.

"У этого спортивного марафона говорящее название "Сила России". Ведь наша сила в нас самих, в нашем здоровье. А как его улучшить? Занимаясь спортом. Проект партии рассчитан на людей самых разных возрастов, но в первую очередь мы говорим о молодежи и о пожилых людях. Возможность заботиться о здоровье должна быть у всех", - сказала депутат Думы города Дзержинска Ирина Скрягина.

Принять участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России" могут бесплатно все желающие. График мероприятий, запланированных в Дзержинске, в ближайшее время появится на сайте sila-rossii.er.ru. Каждый участник получит грамоту и сувенир от партии "Единая Россия".

Напомним, марафон "Сила России" проходит при поддержке Министерства спорта РФ, ДОСААФ и спортивных федераций по всей стране. В рамках него все лето в регионах и городах, одним из которых станет Дзержинск, будут проходить бесплатные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО.