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Экономика

Поправки в Налоговый кодекс РФ внесены на рассмотрение в Госдуму

01 июня 2023 17:28  [62] Экономика

Поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовленные Минфином, внесены в Госдуму, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, в министерстве финансов России предлагают взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработков уехавших из страны россиян, которые остаются штатными удаленными сотрудниками, по стандартным ставкам в 13-15%.

Примечательно, что ранее НДФЛ планировали поднять до 30% всем налоговым нерезидентам (покинувшим Россию). При этом данное правило не будет распространяться на работников, имеющих действующие трудовые договора с российскими компаниями.

Ранее сообщалось, что "Календарь предпринимателя" на июнь со всеми датами отчетов и уплаты сборов подготовила Корпорация МСП.

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