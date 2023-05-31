Поправки в Налоговый кодекс РФ внесены на рассмотрение в Госдуму

Поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовленные Минфином, внесены в Госдуму, сообщают "Народные Новости".
Согласно информации, в министерстве финансов России предлагают взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработков уехавших из страны россиян, которые остаются штатными удаленными сотрудниками, по стандартным ставкам в 13-15%.
Примечательно, что ранее НДФЛ планировали поднять до 30% всем налоговым нерезидентам (покинувшим Россию). При этом данное правило не будет распространяться на работников, имеющих действующие трудовые договора с российскими компаниями.
Ранее сообщалось, что "Календарь предпринимателя" на июнь со всеми датами отчетов и уплаты сборов подготовила Корпорация МСП.
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