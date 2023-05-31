Мининский университет открыл 30 инженерных классов в школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Мининский университет

Мининский университет заключил соглашение с 30 школами Нижегородской области о создании инженерных классов, сообщает пресс-служба вуза.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что вуз в настоящее время ведет методическое и организационное сопровождение 60 инженерных классов в школах региона. Уже открыто 30 профильных классов в школах областного центра, а также в районах области.

"Перед нами стоит стратегически важная задача - подготовить инженерные кадры не только для нашего региона, но и для страны в целом. Задача комплексная и требует слаженной работы руководства школы, педагогов и педагогического университета", - рассказал ректор Мининского университета.

По его данным, начиная с 5 класса учителя технологии, которые прошли обучение в НГПУ, вовлекают учеников в изучение физики.

"Ребята занимаются по программе, которую разработали преподаватели физико-технологического факультета Мининского, а также принимают участие в лабораторных практикумах на базе наших "Технопарка" и "Кванториума". С 7 класса школьники с учителями физики, прошедшими курсы повышения квалификации, начинают заниматься уже по программам углубленного изучения физики, обеспечивающим ориентацию на освоение инженерно-технических специальностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести качество подготовки по физике на новый уровень", - добавил ректор вуза.

Ранее сообщалось, что Мининский университет откроет в Индии Центр обучения русскому языку. Также сообщалось, что безработных нижегородцев обучат новым компетенциям в Мининском университете.