Масштабная раздача мороженого от ЛДПР прошла в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: НРО ЛДПР

В День защиты детей 1 июня представители Нижегородского регионального отделения ЛДПР приготовили для маленьких жителей города праздничную акцию. Депутаты и активисты ЛДПР вручали подрастающему поколению сладкое лакомство на площади Минина и Пожарского и на улице Большой Покровской.

Мороженое от партии получили порядка 1000 детей.

Этот флешмоб, посвящённый началу лета, проводится уже 10 лет во многих городах России. И сегодняшний день не стал исключением. Идея принадлежала основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому - и до сих пор это осталось доброй традицией.

"Сегодня отмечается День защиты детей. Дата, призванная напомнить всем взрослым мира о том, насколько важно бережно относиться к подрастающему поколению. Мы должны защищать каждого ребёнка, дарить радость, добро, и, конечно же, любовь", - сказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области, координатор регионального отделения партии Владислав Атмахов.