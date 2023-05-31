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Спорт

Молодогвардейцы совместно с БК "Пари НН" провели мастер-класс по телемосту для юношеской сборной ДНР по баскетболу

02 июня 2023 14:07  [112] Спорт
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Международный день защиты детей активисты регионального отделения "Молодой Гвардии" совместно со Штабом общественной поддержки организовали для детей сразу несколько праздничных мероприятий.

Так, совместно с баскетбольным клубом "Пари НН" они провели мастер-класс по телемосту для юношеской сборной ДНР по баскетболу. Тренер клуба

Роман Гиляровский вместе с нижегородскими спортсменами продемонстрировали упражнения для правильной подготовки к игре, а также наиболее интересные игровые техники и приемы, которые ребята смогут отработать и применить на практике уже на своих ближайших матчах.

По итогам мастер-класса руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков пригласил участников телемоста – спортсменов сборной ДНР по баскетболу - на товарищеский турнир, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде. "В понедельник буду у вас в Харцызске на тренировке, проговорим все детали", - отметил он.

Кроме того, для детей из детского дома №1 молодогвардейцы совместно с Нижегородским Детским Речным Пароходством организовали соревнования по игре в роботизированный водный футбол. Ребята, разделившись на команды, пробовали свои силы в радиоуправлении корабликами и забивании мяча в ворота соперника. "На спортивной площадке был развернут бассейн, где разгорелась настоящая битва беспилотников. Нешуточные страсти кипели во время матчей. В итоге победу одержало хорошее настроение, дружба и яркие эмоции", - отметил прошедшие матчи преподаватель Нижегородского Детского Речного Пароходства Юрий Исаев.

"Приятно видеть на лицах детишек улыбки, особенно, у тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Что касается матчей, то все они прошли на ура. Дети получили море положительных эмоций, а это самое важное», - добавил руководитель Сормовского отделения "Молодой Гвардии" Егор Туранцев. В свою очередь заместитель директора детского дома №1 Лариса Гришанова поблагодарила всех организаторов за помощь и заботу. «Сегодня у нас был замечательный морской бой в бассейне на площадке с кораблями. Спасибо", - отметила она.

Кроме того, в парке Пушкина для всех желающих была организована полевая кухня и чай. «Видели бы вы радость на лицах детей. Самое лучшее, что мы, волонтеры, можем им дать - это время и внимание", - поделился куратор спецпроектов "Молодой Гвардии" Глеб Барковский.

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Теги:
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