Евгений Люлин: "Сегодня лучшие сыны Отечества защищают Родину" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем России.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник посвящен нашей любимой Родине, благополучие которой создавалось многими поколениями наших предков. Мы гордимся их трудовыми и ратными свершениями!

Россия переживала разные периоды своей истории. В непростые 90-е годы мы смогли создать правовой, экономический фундамент, обеспечить надёжность её суверенитета и демократического устройства, сохранили гражданский и межнациональный мир и согласие.

Сегодня лучшие сыны Отечества защищают Родину, принимая участие в Специальной военной операции. Весь наш народ объединился, храня верность ценностям патриотизма. Своими делами мы создаем историю России, сражаемся и трудимся ради ее блага.

Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и станем сильнее, пройдя через все испытания! Желаю нижегородцам успехов, здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.