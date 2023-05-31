Евгений Люлин: "На врачах лежит ответственность за жизнь и здоровье людей" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем медицинского работника.

"Уважаемые работники медицинских организаций! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для врачей, медсестер, младшего медперсонала, посвятивших себя медицине, это важное и благородное дело – не только профессия, но и настоящее призвание. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье людей, которые доверяют вам свои беды, рассчитывая на помощь.

В период пандемии коронавируса и сейчас, в ходе Специальной военной операции, медики находятся на переднем крае – оказывают медицинскую помощь, рискуя собственной жизнью. Хочу сказать огромное спасибо вам за ваш труд, мужество, верность профессии и долгу!

Перед отечественной медициной стоят важные задачи по развитию, совершенствованию и повышению ее эффективности. Убежден, что их успешному решению будут способствовать богатейший опыт, знания и самоотверженный труд медицинских работников.

Желаю вам и вашим пациентам крепкого здоровья, а также успехов, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.