Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2023 10:52  [60] Главная телебашня региона окрасится в зелёный цвет в поддержку акции "Сад памяти"
18 июня 2023 10:05  [105] Олег Лавричев: "Всем верным врачебному долгу поневоле приходится быть героями"
18 июня 2023 09:55  [119] Евгений Люлин: "На врачах лежит ответственность за жизнь и здоровье людей"
18 июня 2023 09:30  [109] Глеб Никитин: "Без медицины нельзя представить нашу жизнь"
17 июня 2023 17:22  [322] Нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание"
17 июня 2023 16:37  [323] Глеб Никитин поделился впечатлениями о новой набережной в Чкаловском муниципальном округе
17 июня 2023 14:32  [347] Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" подписали соглашение о сотрудничестве
17 июня 2023 12:14  [402] Культурный центр "Традиция" и Штаб Захара Прилепина объявляют конкурс женской военной формы
17 июня 2023 12:04  [368] Ключи от новых квартир в Богородском муниципальном округе получили 16 детей-сирот
17 июня 2023 10:38  [308] Волонтеры завершили работы по восстановлению исторического дома в центре Семенова
Общество

Евгений Люлин: "На врачах лежит ответственность за жизнь и здоровье людей"

18 июня 2023 09:55  [119] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем медицинского работника.

"Уважаемые работники медицинских организаций! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для врачей, медсестер, младшего медперсонала, посвятивших себя медицине, это важное и благородное дело – не только профессия, но и настоящее призвание. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье людей, которые доверяют вам свои беды, рассчитывая на помощь.

В период пандемии коронавируса и сейчас, в ходе Специальной военной операции, медики находятся на переднем крае – оказывают медицинскую помощь, рискуя собственной жизнью. Хочу сказать огромное спасибо вам за ваш труд, мужество, верность профессии и долгу!

Перед отечественной медициной стоят важные задачи по развитию, совершенствованию и повышению ее эффективности. Убежден, что их успешному решению будут способствовать богатейший опыт, знания и самоотверженный труд медицинских работников. 

Желаю вам и вашим пациентам крепкого здоровья, а также успехов, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Медицина и здоровье Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph