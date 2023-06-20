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Евгений Люлин: "Каждый год 22 июня мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны"

22 июня 2023 09:18  [71] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в связи с Днем памяти и скорби - 22 июня.

"Уважаемые нижегородцы! Каждый год 22 июня мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, ставшей временем лишений и тяжелейших испытаний. Именно в этот день началось вражеское нашествие, за которым последовала череда военных поражений Красной Армии.

Кровь и боль, горе и отчаяние, миллионы пленных и угнанных в фашистское рабство – таковы были печальные итоги первого года войны. Потребовались колоссальные жертвы и напряжение всех сил нашего народа, чтобы враг был разбит, и наступил победный май 1945 года.

Горьковская область находилась в глубоком тылу, но и здесь была своя "линия фронта". Сутками, неделями работники оборонных производств не покидали рабочие места, создавая так нужную армии и флоту продукцию – танки, пушки, минометы, суда, автомобили, боеприпасы.

Сегодня, когда наша страна снова вынуждена сражаться с нацизмом, мы заново переосмысливаем события 1941 года. Наш долг – не посрамить честь отцов и дедов, в схватке с жестоким врагом защитивших наше будущее и отстоявших наше право на жизнь. 

Вечная память павшим! Вечная слава героям!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
ВОВ Евгений Люлин
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