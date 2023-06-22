Евгений Люлин: "Каждый день мы чувствуем уверенную поступь молодого поколения" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем молодежи.

"Уважаемые нижегородцы! Юноши и девушки! Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Каждый день мы чувствуем уверенную поступь молодого поколения, которое своим трудом и талантом заявляет о себе и о своих больших планах. Будущее нашей страны и Нижегородской области рождается за школьной и студенческой скамьей, на рабочих местах молодых специалистов.

Молодость не любит оглядываться на авторитеты, она против косности мышления, всегда делает ставку на новое и передовое – на новейшие знания и технологии. Прокладывая дорогу к светлому прекрасному завтра, молодежь реализует себя, смело строит собственную судьбу.

В День молодежи хочу пожелать всем молодым людям постоянно открывать новые горизонты, пробовать себя в разных сферах деятельности и добиваться успеха. Не надо бояться трудностей! Надо верить в себя!", - сказал Евгений Люлин.