Первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом выявлен в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, вирус был выявлен у 46-летнего мужчины в Уренском районе.

Всего на данный момент зарегистрировано 3826 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 17,6 %.

Большое всего случаев было выявлено в Дзержинске (226), в Борском районе (197), Ветлужском районе (145). В Нижнем Новгороде чаще всего присасываний клещей регистрируется в Автозаводском (370), Советском (208) и Ленинском районах.

Экстренную иммунопрофилактику получили 460 пострадавших, из них 443 ребенка.

Лабораторно исследовано 3842 клещей, 578 положительных находок, что составило 15 % от числа исследованных клещей. Также на текущий момент зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом, у пяти заболевших присасывание произошло на территории других регионов.

Прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали 5490 человек (118,1 % от плана), в том числе 373 ребенка (план 4648).