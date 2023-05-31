Сквер Победы и парк им. Гагарина в Заволжье преобразятся в этом году Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В этом году в городе Заволжье Городецкого муниципального округа полностью преобразится сквер Победы, где сейчас проходит второй этап благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Это памятное место для горожан, здесь находится мемориал Вечный огонь, проходят торжественные мероприятия.

С инспекционной поездкой Заволжье посетил региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Ему рассказали, что в этом году на общественном пространстве полностью поменяют покрытие, оборудуют новое освещение, установят малые архитектурные формы, подготовят площадку под военную технику. На эти цели по программе выделено почти 13 млн рублей.

"Готовность сквера примерно 40%. Проведены демонтажные работы, установлены закладные конструкции под столбы освещения, выставлены бордюры, подготовлено основание под асфальтирование. В ближайшее время начнем укладывать брусчатку. Сделаем площадку под военную технику. Работы планируем закончить в августе", - сообщил генеральный директор компании-подрядчика Степан Кашин.

Долгожданным и радостным событием для заволжан стал старт масштабной реконструкции парка им. Ю.А. Гагарина. Проект по преображению самого крупного и любимого общественного пространства в городе победил во Всероссийском конкурсе "Малых городов и исторических поселений". Благодаря этому на благоустройство территории будет направлено более 108 млн рублей, из которых 80 млн рублей – федеральные средства.

"Парку более 60 лет, его площадь составляет почти 10 гектаров. Он давно требовал возрождения и реконструкции. Будут обустроены для жителей и гостей города зоны для прогулок, тихого отдыха, игровые площадки для детей. Большое внимание в проекте уделено спортивной инфраструктуре, местам для проведения культурных мероприятий, объектам для привлечения туристов. Открою небольшой секрет – в парке будет установлен новый красивый фонтан", - рассказала Елена Носкова, заместитель главы Городецкого муниципального округа.

В объезде территорий приняли участие представители администрации, партактива местного отделения и депутатского корпуса партии.

Также «партийный десант» оценил ранее благоустроенные территории – небольшие пространства среди жилых домов на улице Павловского с тихой зоной для пожилых людей, игровыми элементами для детей и спортивными тренажерами для любителей спорта. Особой популярностью пользуется сквер на улице Пушкина с говорящим названием «Четыре уголка счастья», которое придумали сами жители. Благоустройство на территории было проведено в 2021 году. Здесь расположено несколько игровых зон для детей разного возраста, оборудованы современные спортивные объекты: воркаут, тренажеры, площадка для настольного тенниса, дорожки для катания на велосипедах и роликах, появился световой фонтан, селфи-зона, установлены фонари, лавочки, разбиты декоративные клумбы. Стоит отметить, что до благоустройства все эти три территории были заброшенными пустырями.

Особое внимание во время объезда было уделено ремонту дворов. За время участия в программе ФКГС в Заволжье было отремонтировано 123 придомовых территории. Главный упор по просьбе жителей сделан на приведении в порядок междомовых проездов.

«Эти дворовые проезды имеют для людей очень важное значение. Многие дома построены в 50-х годах, и с тех пор качественного ремонта здесь не было. Люди хотят, выйдя из подъезда, пройти по отремонтированной дороге, не попасть в яму или в лужу, иметь возможность с удобством спокойно проехать с коляской или на велосипеде по ровному асфальту. По просьбе жителей только в прошлом году мы отремонтировали рекордное количество придомовых территорий - 34», - отметил заместитель начальника территориального управления г. Заволжье Городецкого муниципального округа Алексей Петров.

Подводя итоги объезда, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Владимир Солдатенков подчеркнул, что один из важных показателей комфортного проживания людей в любом населенном пункте – это качество городской среды.

"Поэтому посмотрели общественные пространства, обсудили практику разработки проектов, принятия решений. Увидели примеры, где хорошо сделано, а где еще нужно дорабатывать. Обсудили вопросы участия населения в программах, наполнения общественных пространств событийностью. Ведь главное – не просто создать красивое пространство, а чтобы оно регулярно было занято и востребовано. Также очень серьезный вопрос - дворовые территории. Здесь должна быть комплексная работа и жителей, и управляющих компаний, и администрации. Кроме ремонта проездов, что, конечно, очень нужно и волнует людей больше всего, все же необходимо создавать комфортные и благоустроенные внутридомовые пространства: оборудовать парковки, детские и спортивные площадки. Заволжье – город людей, которые умеют работать и любят свою малую Родину, поэтому уверен, что у них все получится. А наша задача, чтобы реализация программы по формированию комфортной городской среды была эффективной", - сказал Владимир Солдатенков.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.