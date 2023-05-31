Оборудование для мобильной диагностики пациентов на базе ИИ появилось в Выксунской ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Оборудование для мобильной диагностики пациентов, действующее на базе искусственного интеллекта, появилось в ЦРБ Выксы. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Аппаратно-программный комплекс "Цифровой ФАП" разработан компанией СберМедИИ.

Новая техника собрана в компактный кейс, обеспечивающий безопасную транспортировку и хранение компонентов. С помощью находящегося внутри оборудования можно проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и многое другое.

Как сообщила главный врач Выксунской ЦРБ Анастасия Соколова, "Цифровой ФАП" позволит обеспечить связь между лечебно-профилактическими учреждениями и труднодоступными населёнными пунктами муниципалитета.

"Оборудование призвано повысить качество оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации в наших фельдшерско-акушерских пунктах", – сказала она.

По словам управляющего Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Виталия Бодрова, компания стремится поддерживать и развивать систему здравоохранения региона.

"Основным преимуществом медицинского прибора является возможность использования и в основном помещении больницы, и на выездных приёмах пациентов, если этого требует ситуация. Можно провести ряд исследований непосредственно на месте, находясь на приёме у пациента дома", – рассказал он.

Медицинские приборы комплекса интегрируются с медицинскими информационными системами, что экономит время специалиста при заполнении электронных медкарт и позволяет оперативно отправлять обследования по защищённым каналам связи лечащему врачу.

"Применение нового оборудования позволит своевременно выявлять пациентов с патологиями и не допускать развития хронических заболеваний. Это напрямую влияет на повышение качества и увеличение продолжительности жизни людей", – добавили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что построенные в Нижегородской области в 2021-2022 годах ФАПы прошли лицензирование.