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Общество

Выездное заседание Совета рабочей молодежи Нижегородской области прошло на площадке АПЗ

02 июня 2023 18:38  [102] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Выездное заседание Совета рабочей молодежи Нижегородской области прошло на площадке Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Лидеры молодежных организаций региона осмотрели музей истории АПЗ,  а также побывали в заводских цехах.

Главный советник генерального директора АПЗ – председатель НТС, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подробно рассказал о специфике работы предприятия, выпускаемой продукции и высокотехнологичном оборудовании.

Про словам Олега Лавричева, динамика роста объемов производства на АПЗ продолжается, действуют инвестиционные программы развития. Также Олег Лавричев рассказал о работе научно-технического совета, действующего на предприятии, и Кодексе корпоративной этики.  

Директор по персоналу и общим вопросам - заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов затронул вопросы привлечения кадров и работы с молодежью. По его словам, предприятие нуждается в молодых кадрах, в настоящее время завод делает ставку на профориентацию и адаптацию молодых сотрудников.

Ранее сообщалось, что автоматическую линию порошковой окраски запустили на конвейере АПЗ.

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Теги:
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