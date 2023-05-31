Часть площади Минина и Пожарского перекроют с 5 по 6 июня Общество

В Нижнем Новгороде с 00.01 5 июня до 23.59 6 июня будет временно приостановлено движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, на подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта на улице Акимова изменится для обновления сложного участка магистральной теплосети с 5 до 8 июня.