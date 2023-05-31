Шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе.
ЧП случилось 3 июня около 05:20 на 554 км автодороги Москва – Уфа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, Nissan выехал на полосу встречную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем "Газон Next".
Водитель и 3 пассажира иномарки, из них 2 несовершеннолетних, получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.
Двое пассажиров Nissan – женщина и ребенок - были госпитализированы в Воротынскую ЦРБ. Они умерли в реанимации.
"Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью", - написал в телеграм-канале замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Как сообщили в прокуратуре области, на место происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.
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