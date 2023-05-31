Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
03 июня 2023 09:17  [122] Шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе
31 мая 2023 14:47  [376] Мужчина утонул в Волге около Бора
30 мая 2023 15:02  [440] Молодой кстовчанин ради заработка помогал мошенникам обирать пенсионеров
30 мая 2023 11:19  [651] Группу нижегородцев осудят за мошенничество в сфере страхования на 19 млн рублей
29 мая 2023 18:54  [638] Квартира выгорела на седьмом этаже жилого дома в Сормовском районе
29 мая 2023 17:13  [629] Четверых москвичей осудили за покушение на убийство бизнесмена в Нижнем Новгороде
29 мая 2023 13:22  [874] Уголовное дело возбудили против начальника отделения полиции в Богородске
29 мая 2023 12:14  [585] Еще одного участника мошеннической схемы задержали в Арзамасе
29 мая 2023 10:29  [1148] Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе
28 мая 2023 16:27  [792] Уличный художник в Нижнем Новгороде распылил перцовый баллончик в лицо полицейским и скрылся
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе

03 июня 2023 09:17  [122] Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе.

ЧП случилось 3 июня около 05:20 на 554 км автодороги Москва – Уфа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации,  Nissan выехал на полосу встречную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем "Газон Next".

Водитель и 3 пассажира иномарки, из них 2 несовершеннолетних, получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Двое пассажиров Nissan – женщина и ребенок - были госпитализированы в Воротынскую ЦРБ.  Они умерли в реанимации.

"Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью", - написал в телеграм-канале замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Как сообщили в прокуратуре области, на место происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Дети ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph