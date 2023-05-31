Занятия по социальной адаптации пройдут для безработных в Нижегородской области Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения 5-6 июня проведут для безработных граждан занятия по социальной адаптации.

6 июня в Балахнинском филиале занятие пройдет с 09:30 до 12:00, в Лысковском – с 10:00 до 12:00, в Дзержинском – с 11:00 до 14:00.

Занятия по социальной адаптации помогают определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

Как сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области, на занятиях по соцадаптации безработным помогут грамотно составить профессиональное резюме, обрести навыки самопрезентации и собеседования с работодателем, освоить стратегию поиска работы.

Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству. В рамках мероприятия психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека и даст советы по подготовке к собеседованию и работе.

Помимо этого, филиалы Нижегородского центра занятости населения запланировали практикум по психологической поддержке для безработных граждан.

В Городецком филиале практикум пройдет 5 июня с 10:00 до 12:00, в Нагорном филиале (Нижний Новгород) – 6 июня с 10:00 до 12:00, в Дзержинском – 8 июня с 11:00 до 12:00.

Практикум по психологической поддержке поможет по-новому взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию, определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

На занятиях безработные граждане смогут снять напряжение, связанное с временной незанятостью, освоить методы борьбы со стрессом, сформировать стратегию поведения при поиске работы, ознакомиться с методами самопрезентации при встрече с работодателями.

Опыт показывает, что участие в занятиях и тренингах по психологической поддержке повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.