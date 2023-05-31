Более чем в полтора раза выросло число высокотехнологичных операций для лечения инсульта в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области за 4 месяца 2023 года выросло число бесплатных высокотехнологичных операций по извлечению тромбов из сосудов головного мозга при остром ишемическом инсульте.

За этот период операции выполнены 53 жителям, что на 60% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

"Это один из самых дорогостоящих видов лечения, с начала 2023 года из бюджета территориального фонда ОМС оплачено 53 случая лечения на сумму более 40 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Операции тромбоэкстракции выполняются в регионе с 2022 года на базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, клинических больниц №5 и №13 Нижнего Новгорода.

"Экстренное восстановление проходимости артерий головного мозга помогает не только спасти жизнь, но и снизить инвалидизацию человека, восстанавливая двигательную и когнитивную функции. Пациенты с инсультом нередко поступают к нам в состоянии комы, однако уже после извлечения тромбов в раннем послеоперационном периоде они могут общаться, появляются движения, восстановление функций головного мозга идет гораздо быстрее", - рассказал доктор медицинских наук, врач-рентгенохирург городской клинической больницы № 5 Евгений Шахов.

Выполнить высокотехнологичную операцию важно за шесть часов с момента возникновения первых симптомов ишемического инсульта.

Специалисты напомнили нижегородцам о первых признаках инсульта. Это, в частности, онемение или ослабление лица, руки или ноги, часто только с одной стороны; путаное сознание, когда человеку сложно говорить или понимать речь собеседника; ухудшение зрения; трудности с передвижением, головокружение, нарушение координации; сильная головная боль. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов у человека, находящегося рядом с вами, необходимо проверить факт начала острого нарушения мозгового кровообращения. Для этого существуют простые тесты: попросите человека улыбнуться (при инсульте рот искривляется), поднять обе руки (одна рука опадает) или повторить какую-нибудь простую фразу, чтобы оценить, внятная ли речь у человека. При этом важно как можно скорее обратиться за профессиональной медпомощью, чтобы сохранить человеку жизнь.