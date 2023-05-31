"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2023 11:09  [1] Более чем в полтора раза выросло число высокотехнологичных операций для лечения инсульта в Нижегородской области
03 июня 2023 09:29  [124] Занятия по социальной адаптации пройдут для безработных в Нижегородской области
02 июня 2023 19:25  [305] Денис Мантуров посетил нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева
02 июня 2023 18:50  [315] Часть площади Минина и Пожарского перекроют с 5 по 6 июня
02 июня 2023 18:38  [288] Выездное заседание Совета рабочей молодежи Нижегородской области прошло на площадке АПЗ
02 июня 2023 18:23  [259] Оборудование для мобильной диагностики пациентов на базе ИИ появилось в Выксунской ЦРБ
02 июня 2023 18:12  [290] Замглавы Минэкономразвития РФ высоко оценил работу нижегородских МФЦ
02 июня 2023 17:38  [242] Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах
02 июня 2023 17:26  [247] Сквер Победы и парк им. Гагарина в Заволжье преобразятся в этом году
02 июня 2023 17:17  [242] "Волгаэнерго" организовала праздник для детей реабилитационного центра "Солнышко"
Общество

Более чем в полтора раза выросло число высокотехнологичных операций для лечения инсульта в Нижегородской области

03 июня 2023 11:09  [1] Общество

В Нижегородской области за 4 месяца 2023 года выросло число бесплатных высокотехнологичных операций по извлечению тромбов из сосудов головного мозга при остром ишемическом инсульте.

За этот период операции выполнены 53 жителям, что на 60% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

"Это один из самых дорогостоящих видов лечения, с начала 2023 года из бюджета территориального фонда ОМС оплачено 53 случая лечения на сумму более 40 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Операции тромбоэкстракции выполняются в регионе с 2022 года на базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, клинических больниц №5 и №13 Нижнего Новгорода. 

"Экстренное восстановление проходимости артерий головного мозга помогает не только спасти жизнь, но и снизить инвалидизацию человека, восстанавливая двигательную и когнитивную функции. Пациенты с инсультом нередко поступают к нам в состоянии комы, однако уже после извлечения тромбов в раннем послеоперационном периоде они могут общаться, появляются движения, восстановление функций головного мозга идет гораздо быстрее", - рассказал доктор медицинских наук, врач-рентгенохирург городской клинической больницы № 5 Евгений Шахов.

Выполнить высокотехнологичную операцию важно за шесть часов с момента возникновения первых симптомов ишемического инсульта.

Специалисты напомнили нижегородцам о первых признаках инсульта. Это, в частности, онемение или ослабление лица, руки или ноги, часто только с одной стороны; путаное сознание, когда человеку сложно говорить или понимать речь собеседника; ухудшение зрения; трудности с передвижением, головокружение, нарушение координации; сильная головная боль. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов у человека, находящегося рядом с вами, необходимо проверить факт начала острого нарушения мозгового кровообращения. Для этого существуют простые тесты: попросите человека улыбнуться (при инсульте рот искривляется), поднять обе руки (одна рука опадает) или повторить какую-нибудь простую фразу, чтобы оценить, внятная ли речь у человека. При этом важно как можно скорее обратиться за профессиональной медпомощью, чтобы сохранить человеку жизнь.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph