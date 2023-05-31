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Культура и отдых

Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-акции "Позывной – Россия!"

03 июня 2023 14:57  [111] Культура и отдых

Нижегородцев приглашают принять участие в литературно-музыкальной  онлайн-акции "Позывной – Россия!".

Она проводится псковским региональным отделением Союза писателей России и направлена на популяризацию поэтических и музыкальных произведений, посвящённых героическому Донбассу, героям специальной военной операции, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру, а также иных произведений патриотической направленности.

Как сообщают организаторы акции, литературно-просветительский проект "Позывной — Россия" реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Любой желающий может записать на видеокамеру (фотоаппарат, мобильный телефон) видеоролик и выслать его на электронную почту: Pozyvnoj-Rossiya@ya.ru.

 Акция проводится по направлениям:

- "Поэзия нового времени" (стихи читают авторы произведений);

- "Песни нового времени" (авторская песня, эстрадная песня и т.д.);

- "Новое поколение" (стихи современных поэтов читают дети и юношество, в возрасте до 17 лет включительно);

- "Мы вместе!" (стихи современных поэтов читают известные российские артисты, спортсмены, политики, медийные персоны).

Окончание приема заявок – 31 июля 2023 года.

Для участия в акции необходимо направить заявку на электронную почту акции Pozyvnoj-Rossiya@ya.ru и вступить в группу акции в социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники".

Организаторы акции смонтируют видеозапись в стиле акции, затем разместят ее на специально созданных видеоканалах и в социальных сетях.

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Теги:
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