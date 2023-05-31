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Общество

Более 5 тысяч обращений нижегородцев поступило в мае в единую систему "122"

03 июня 2023 13:54  [68] Общество

В мае 2023 года в единую систему "122" поступило более 5 тысяч обращений нижегородцев для записи на прием к врачу.

В настоящее время все больницы и поликлиники Нижнего Новгорода, оказывающие первичную медицинскую помощь населению, подключены к единой системе "122". Ведется подключение региональных медицинских учреждений.

Нижегородцы могут воспользоваться коротким номером ежедневно. На линии круглосуточно работает робот "Вера", который поможет вызвать врача на дом или записать человека на прием к медицинскому специалисту. При этом прежние телефонные номера поликлиник и больниц также работают.

С 07:00 до 21:00 на вызов ответит сотрудник call-центра. Запись на прием к врачу также доступна всем гражданам через сервисы самообслуживания "Региональный портал пациента" (https://mis.mznn.ru/) и "Госуслуги" (раздел "Здоровье"). Через "Госуслуги" также можно вызвать врача на дом к пациенту.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, кол-центр работает как на входящий, так и на исходящий трафик. Это значит, что его сотрудники смогут дозваниваться до нижегородцев, чтобы подтвердить запись на прием к узкому специалисту или, например, провести обзвон жителей для приглашения на диспансеризацию.

Напомним, что внедрение современных цифровых технологий способствует реализации масштабной федеральной программы "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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Теги:
Медицина и здоровье
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