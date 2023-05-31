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Общество

Штаб общественной поддержки организовал отправку более шести тонн адресной гуманитарной помощи в Харцызск

03 июня 2023 16:39  [99] Общество
Фото предоставлено Штабом общественной поддержки

Фото предоставлено Штабом общественной поддержки

Накануне вечером активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" отправились от Штаба общественной поддержки на территорию Донецкой народной республики – в Харцызск. Там, в пунктах временного размещения, они займутся волонтерской деятельностью, а также передадут более 6 тонн адресной гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.

"Эта акция была приурочена ко Дню защиты детей. Жители со всей области приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи. Например, в Сосновском районе к акции подключились и детские сады, и школы №1 и №2. Жители приносили игрушки, развивающие игры, раскраски, наборы для рисования и лепки", - отметил руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

По словам координатора социальных проектов благотворительного фонда "Купно за едино" Лилии Ланской, часть помощи будет передана социальным учреждениям – для них собрали продукты питания, средства гигиены, средства первой необходимости для оснащения или дооснащения учреждений. Также в гуманитарной помощи - мука для госпиталя.

"Будем помогать выхаживать раненых, в том числе мирных жителей, ведь зачастую в госпиталях не хватает санитарного состава, а наши ребята умеют это делать. Кроме того, помимо адресной помощи мы проведем ряд праздничных мероприятий для детей. Также планируем организовать приезд маленьких спортсменов-баскетболистов в Нижний Новгород на товарищеский турнир", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, что это уже не первый подобный выезд, организованный Штабом. Так, в день открытия Штаба член Президиума Генерального совета партии, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский и депутат Госдумы РФ, Заслуженный артист России Денис Майданов встретились с активистами регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», которые отправлялись на территорию Донецкой Народной Республики с волонтерской и гуманитарной миссией. А 8 мая, накануне Дня Победы, от Штаба общественной поддержки отправился автобус с родными и близкими нижегородских военнослужащих–участников СВО, чтобы принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях. Штаб общественной поддержки уже стал полноценной площадкой для взаимодействия между представителями общественных организаций, ветеранами, волонтерами. Нижегородцы в постоянном режиме участвуют в отправке грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
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