Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется на ряде территорий Нижегородской области

С 3 по 5 июня 2023 года на ряде территорий Нижегородской области ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.
По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в отдельных районах региона прогнозируется высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.
В данных условиях велика вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует незамедлительно вызывать пожарных.
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