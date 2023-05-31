Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется на ряде территорий Нижегородской области Общество

С 3 по 5 июня 2023 года на ряде территорий Нижегородской области ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в отдельных районах региона прогнозируется высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

В данных условиях велика вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует незамедлительно вызывать пожарных.