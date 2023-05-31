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Общество

Арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве

03 июня 2023 17:40  [58] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Арт-объект восстановили в сквере на Невской Дубраве, который был благоустроен в 2022 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

В рамках содержания общественных пространств подрядчики привели в порядок образовательную стойку с изображениями растений, животных и птиц. В марте она была повреждена вандалами: на части деталей были оторваны картинки. В конце мая рабочие заменили бумажные варианты на твердые. Теперь изображения можно увидеть на дощечках.

"Мы также отремонтировали домики на бульваре в микрорайоне Щербинки-2, их у нас почему-то особенно «любят», покрасили часть лавочек и урн на объектах ФКГС. Планируем в рамках негарантийного ремонта менять информационные стенды, которые сейчас закрашены различными граффити. В целом повреждений в этом году меньше, но все равно прошу жителей ценить ту работу, что мы делаем для развития района, для его благополучия и хорошего эстетического вида. Призываю всех быть сознательными и уважать чужой труд", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

В этом году в Приокском районе и Новинском сельсовете ведется благоустройство трех общественных пространств: Аллеи любви в микрорайоне Щербинки-2, аллеи на улице Центральной в поселке Новинки и сквера на проспекте Олимпийском в ЖК "Окский берег".

Как сообщалось ранее, первое в этом году новое пространство, благоустроенное в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", открылось для отдыхающих в Автозаводском районе на ул. Лескова, 60.

"Благодаря активному участию местных жителей из обычного проходного места территория уже стала любимой площадкой у детворы и местом отдыха автозаводцев из близлежащих домов. Здесь обустроили пешеходные дорожки из брусчатки и асфальта, установили игровую площадку с резиновым покрытием, лавочки и урны, смонтировали освещение и, конечно, высадили разнообразные кустарники и деревья, включая яблони, клёны, липы, рябины, ель сербскую и др. Скоро взойдёт газон", – сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
 

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Теги:
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