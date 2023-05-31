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Сильные дожди накроют Нижегородскую область

03 июня 2023 14:20  [1] Общество

Сильные дожди накроют Нижегородскую область.

Изменение погодных условий вероятно уже в ближайшие часы. Кроме осадков, ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

По прогнозам ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", такая ситуация будет сохраняться ночью и утром 4 июня.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, возможны локальные подтопления в результате неисправностей стоков и дренажно-коллекторных систем. 

Вероятны сбои с работе объектов коммунальной инфраструктуры.

Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности во избежание негативных последствий.

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