Сильные дожди накроют Нижегородскую область.
Изменение погодных условий вероятно уже в ближайшие часы. Кроме осадков, ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.
По прогнозам ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", такая ситуация будет сохраняться ночью и утром 4 июня.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, возможны локальные подтопления в результате неисправностей стоков и дренажно-коллекторных систем.
Вероятны сбои с работе объектов коммунальной инфраструктуры.
Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности во избежание негативных последствий.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+