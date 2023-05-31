Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области на предстоящей неделе Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения на предстоящей неделе проведут заседания клубов работодателей.

Сергачский филиал запланировал мероприятие на 6 июня с 10.00 до 12.00, Кстовский филиал – также на 6 июня с 13.00 до 14.00, Балахнинский филиал – на 7 июня с 10.00 до 12.00, Дзержинский – на 8 июня с 15.00 до 16.00, Саровский – на 8 июня с 9.00 до 16.00.

Кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения. Речь пойдет о соблюдении требований законодательства в сфере занятости, а также о действиях по недопущению их нарушения; о трудоустройстве отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; об использовании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Участникам также расскажут об антикризисных программах - субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан, временном переводе работников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".