Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 июня 2023 10:18  [103] Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области на предстоящей неделе
04 июня 2023 09:32  [134] Колодец отремонтировали в деревне Свободная около Арзамаса благодаря инициативе сельских старост
03 июня 2023 17:40  [296] Арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве
03 июня 2023 16:39  [285] Штаб общественной поддержки организовал отправку более шести тонн адресной гуманитарной помощи в Харцызск
03 июня 2023 15:31  [253] Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется на ряде территорий Нижегородской области
03 июня 2023 14:20  [298] Сильные дожди накроют Нижегородскую область
03 июня 2023 13:54  [279] Более 5 тысяч обращений нижегородцев поступило в мае в единую систему "122"
03 июня 2023 12:09  [306] Более 170 протоколов составлено на браконьеров с начала нерестового периода в Нижегородской области
03 июня 2023 11:43  [913] Более чем в полтора раза выросло число высокотехнологичных операций для лечения инсульта в Нижегородской области
03 июня 2023 10:29  [438] Занятия по социальной адаптации пройдут для безработных в Нижегородской области
Общество

Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области на предстоящей неделе

04 июня 2023 10:18  [103] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения на предстоящей неделе проведут заседания клубов работодателей.

Сергачский филиал запланировал мероприятие на 6 июня с 10.00 до 12.00, Кстовский филиал – также на 6 июня с 13.00 до 14.00, Балахнинский филиал – на 7 июня с 10.00 до 12.00, Дзержинский – на 8 июня с 15.00 до 16.00, Саровский – на 8 июня с 9.00 до 16.00.

Кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения. Речь пойдет о соблюдении требований законодательства в сфере занятости, а также о действиях по недопущению их нарушения; о трудоустройстве отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; об использовании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Участникам также расскажут об антикризисных программах - субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан, временном переводе работников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России". 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph