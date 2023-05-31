Сергачская ЦРБ пополнилась новым медоборудованием Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральная районная больница города Сергач пополнилась новым медоборудованием, которое было приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает Минздрав Нижегородской области.

По словам главврача Сергачской ЦРБ Михаила Мартынова, всего на закупку оборудования из средств федерального бюджета было выделено свыше 17 млн рублей.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медучреждение поставили специализированные УЗИ-аппараты и электромагнитные стимуляторы глубоких тканей. В распоряжении медиков также появился диагностический комплекс, позволяющий выполнять исследования брахиоцефальных сосудов, трансторакальную эхокардиографию и транскраниальные исследования.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что оборудование для мобильной диагностики пациентов на базе ИИ появилось в Выксунской ЦРБ. Два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупили в больницу №5 Нижнего Новгорода.