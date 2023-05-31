Автозаводский район стал лидером по голосованию за выбор объектов для программы ФКГС на 2024 год Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Автозаводский район стал лидером по числу участников голосования за выбор объектов для федеральной программы ФКГС на 2024 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, участие в голосовании приняло 34,6 тыс. жителей Автозаводского района. На втором месте по числу самых активных нижегородцев - Нижегородский район (29,3 тыс. человек), на третьем месте оказался Сормовский район (26,5 тыс. человек.

"Спасибо за проявленное внимание и интерес к развитию нашего города. Скоро расскажу, где пройдёт благоустройство в следующем году", - добавил глава города.

Ранее сообщалось, что работы на четырех объектах по программе ФКГС завершаются в Нижнем Новгороде. Напомним, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.