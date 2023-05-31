Пожар произошел утром на предприятии по переработке пластика в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Цех по переработке пластика загорелся утром 5 июня в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании по адресу ул. Порт-Артурская,1 поступила около 7 часов утра.
На момент прибытия подразделений происходило горение имущества и транспортного средства внутри здания. Открытое горение на площади 200 кв.м. было ликвидировано в 07.30.
Как отметили в ведомстве, погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет. Работы по полной ликвидации пожара в настоящее время продолжаются.
Ранее сообщалось, что квартира выгорела на седьмом этаже жилого дома в Сормовском районе.
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