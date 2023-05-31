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Глеб Никитин: "Для тех, кто выбрал эту профессию, экология становится делом жизни"

05 июня 2023 09:45  [81] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем эколога.

"Уважаемые экологи! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Для тех, кто выбрал эту профессию, экология становится делом жизни, настоящим призванием. Забота об окружающей среде сегодня играет все большую роль в жизни страны и общества. Людям важно, каким воздухом они дышат и какую воду используют в повседневной жизни. Всем нам хочется, чтобы влияние человека на природу было максимально гармоничным. Важно не только не навредить ей, но и устранять ошибки прошлого. Роль эколога в этих процессах невозможно переоценить. Это касается как огромной практической работы, так и осмысления происходящего с нашей планетой.

По инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется национальный проект "Экология". Нижегородская область – один из регионов-лидеров по количеству мероприятий и объему вкладываемых средств. В регионе строятся и обновляются очистные сооружения, идет реконструкция Нижегородской станции аэрации, очищаются малые реки, внедряются новые технологии утилизации отходов, ликвидируются объекты накопленного экологического ущерба, модернизируется система мониторинга атмосферного воздуха. Все это было бы невозможным без вашего труда!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть те силы, которые вы вкладываете в свою работу, всегда дают реальный результат!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Экология
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