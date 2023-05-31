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Общество

Евгений Люлин принял участие в открытии регионального чемпионата по мотокроссу на спортивной трассе "Заря" в Дзержинске

05 июня 2023 10:26  [48] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 3 июня принял участие в открытии II официального этапа летнего чемпионата Нижегородской области по мотокроссу на спортивной трассе "Заря" в Дзержинске.

В соревнованиях приняли участие гонщики не только со всей России, но и из Казахстана. Среди участников заездов "звезды спорта", неоднократные чемпионы России, Европы: Артемий Назаров (Москва), Семен Рыбаков (Ковров), Максим Бочаров (Тамбов), Егор Скоробогатов (Нижний Новгород), Никита Карнаухин (Казахстан), Александр Федоров – тренер спортшколы "Салют" (Дзержинск).

"Это первые гонки на новой трассе, которую так ждали и спортсмены, и болельщики. Помню, как воспитанники спортивной школы "Салют" были вынуждены тренироваться вдоль Заревской объездной дороги. Теперь это в прошлом. Город получил великолепную трассу для гонок с современными кроссовыми сооружениями, где спортсмены будут оттачивать своё мастерство. Спортсмены обкатали новую трассу и оставили о ней восторженные отзывы. Сегодня на старт вышли не только профессионалы, но и любители. Выступали даже самые маленькие – 4-летние гонщики! Борьба была действительно захватывающей", - отметил Евгений Люлин.

Победители и призеры в личном зачёте каждого класса соревнований наградили медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней, а также подарками от партнеров.

Организатором соревнований стала Федерация мотоциклетного спорта Нижегородской области совместно со спортивной школой "Салют" при поддержке регионального Министерства спорта, администрации города Дзержинска и партнеров.

В этот же день Евгений Люлин посетил детскую больницу №8 в Дзержинске, где открыли столовую в футбольной тематике.

Напомним, что 27 марта в городской детской больнице №8 г. Дзержинска открыли третью футбольную игровую комнату в Нижегородской области в рамках проекта "Футбол – детям".

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в работе V Кустового форума молодежных палат в Дзержинске.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Спорт
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