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Виза в ОАЭ

05 июня 2023 10:58  [92]

Туристических направлений очень много, но с каждым годом становится все больше туристов, которые хотят посетить Объединенные Арабские Эмираты. Путешественники со всего мира приезжают сюда и остаются довольны, потому что поездка может принести максимальное удовольствие и отпуск не пройдет в пустую.

Для того, чтобы попасть в эту страну, нужно получить визу. Виза в ОАЭ выдается специальным визовым центром и для того, чтобы ее получить, нужно подать заявку и собрать пакет документов, которые потребуют от заявителя.

Основные типы виз, которые доступны всем желающим посетить Объединенные Арабские Эмираты

Если планируется путешествие, то о получении визы стоит задуматься заранее. Чтобы получить визу, стоит определиться с целью визита и продолжительностью пребывания в стране.

Визы в ОАЭ можно разделить на следующие типы:

  1. Туристическая. Такая виза подходит тем, что любит путешествовать и выбрал ОАЭ для проведения отпуска. Открыть туристическую визу можно на несколько месяцев. Если возникнет необходимость, то ее можно продлить и остаться в стране еще на месяц. Что касается срока оформления, то на рассмотрения заявки уходит не больше 5-ти дней.
  2. Гостевая. Если в Эмиратах живут родственники и возникло желание их навестить, то стоит собрать документы и подать их на получение гостевой визы. Но получить визу можно только в том случае, если родственники вышлют вызов. Действительной виза считается 2-а месяца, но пребывать в стране можно не больше месяца. Визу тоже можно продлить, но только в том случае, если родственники обратятся в Иммиграционную службу и напишут соответствующее заявление.
  3. Транзитная – виза, которая оформляется в том случае, если человек пробудет в стране не больше 24-х часов. К примеру, при перелете в другую страну самолет делает посадку в Эмиратах. В визовом центре такие визы делают быстро и уже через несколько дней можно получить разрешение на пребывание в стране.
  4. Круизная. Такая виза будет интересна гражданам стран СНГ. Появилась круизная виза только в 2023-м году и если, путешествуя на круизном лайнере возникнет желание посетить ОАЭ, то нужно заранее позаботиться о получение данной визы. На оформление уходит несколько недель.
  5. Резидентская – тип визы, который подходит для россиян. Оформить резидентскую визу можно на 3-и года. Если человек решил приобрести недвижимость в ОАЭ или открывает компанию, то без этой визы никаким образом не обойтись. Получить такую визу могут также люди, которые работают в компаниях Дубая или других городах. Но если уехать из страны больше чем на 6-ть месяцев, то визу могут аннулировать.
  6. Рабочая. Виза доступна гражданам, которые проживают в странах СНГ. Если человек планирует работать в ОАЭ, то он должен подать соответствующие документы. Действительной виза считается месяц, но если человек планирует остаться в стране, то он должен обратиться в визовый центр и поменять рабочую визу на резидентскую.

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