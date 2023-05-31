Как грамотно провести рассылку по электронной почте

Почтовая рассылка – мощный инструмент, помогающий проинформировать клиентов об акциях, предложить им уникальные товары, услуги, напомнить о себе и предоставлять максимально полезную информацию. Грамотная рассылка – задача не такая и сложная, но важно понимать, что, когда и кому отправлять, чтобы это было действительно эффективно. При этом очень важно не просто отправить письмо нескольким пользователям, а сделать это в соответствие с законодательными нормами и исходя из интересов подписчиков.
Грамотная рассылка – это несколько составляющих: поставленная маркетинговая задача, подходящий контент и правильно выполненная отправка, чтобы email не попал в спам.
Маркетинговые задачи бывают разными, поэтому и типы писем различаются. Отдельные категории можно совмещать, но здесь следует действовать предельно аккуратно. Если перезагрузите мейл информацией, она не воспримется или же только частично принесет пользу.
Релевантность контента – одна из основных составляющих хорошего письма, он должен быть интересным и полезным клиенту. Информация, заложенная в письмо – это ядро рассылки, поэтому относитесь к нему максимально внимательно. Учитывайте, что у разных вариантов письма будет своя подача.
Третий момент – технические детали. Многое зависит от выбранного почтового сервиса и его функционала, а также авторитета, то есть насколько ему доверяет почтовая служба.
Чтобы создать грамотную почтовую рассылку, необходимо пройти все шаги разработки и желательно тестирования. Поэтапно, как это происходит на примере конструктора e-mail рассылок RuSender, сейчас рассмотрим.
Это максимально простая задача – нужно войти на сайт сервиса и создать профиль, используя адрес электронной почты или же номер телефона. Также нужно придумать пароль. Еще один этап – это выбор тарифа. Учитывайте, какой из вариантов подходит: тарификация по количеству подписчиков или же по количеству писем.
Необходимым условием грамотной рассылки будет создание почты на своем домене. Дело в том, что если адрес отправителя относится к одному из популярных почтовых сервисов, то письмо может уйти в спам.
Для начала нужно зарегистрировать домен второго уровня в необходимой доменной зоне, исходя из типа сайта. Далее нужно настроить DNS-запись, а именно подтвердить домен и интегрировать с почтовыми службами. В РуСендер настройка собственного домена максимально упрощена, поэтому с этим справится даже новичок. Последний этап – это добавление адреса отправителя. На этом техническая часть задачи закрыта.
В РуСендер это удастся сделать в одном из форматов:
Если база данных уже есть и она ведется в одном из популярных почтовых сервисов, то можно воспользоваться мастером переноса по API.
Если же БД еще нет, то удастся ее собрать. В сервисе есть конструктор веб-форм, результат работы в котором можно добавить к любому сайту. Также они могут функционировать самостоятельно, после клика по прямой ссылке на техническом домене.
Просто так письма не отправляются, необходим информационный повод. Здесь все зависит от типа рассылки. Например, триггерные – после совершения определенного действия, продающие – направленные на рекламу, контентные – полезная информация, советы, активационные – подталкивающие к определенному действию. Варианты могут быть самые разнообразные, однако учитывайте, что определение инфоповода – это самая ответственная часть. Чем правильней вы выстроите стратегию рассылки, учтете предпочтения ЦА, тем эффективней будет маркетинг.
Проработка инфоповода требует опыта и навыков, это придет со временем. Новичкам можно посоветовать не бояться экспериментов, но только после изучения материальной части.
Технический момент, от которого многое зависит – это верстка. Конечно же, и контент важен, но простой текст ничего не даст, он нуждается в качественном оформлении. Чтобы повысить читаемость, следует использовать гифки, профессиональные фото и разнообразные релевантные иконки.
Весь необходимый функционал для верстки есть в РуСендер. Так, чтобы не искать картинки, можно брать их из библиотеки, то же с гифками и иконками. Плюс имеете возможность хранить собственный контент в неограниченном количестве.
Работа над самым письмом ведется в блочном конструкторе – выбирайте и редактируйте элементы. Важно четко контролировать привлекательность письма, удобство его чтения. В сервисе есть инструменты и для этого. Дизайн адаптивный, что очень важно, ведь многие пользователи просматривают письма с электронной почты.
Рекомендуется использовать элементы персонализации – обращаться по имени, предлагать определенные товары, которые будут интересны конкретному адресату.
Понимать, как в итоге будет выглядеть письмо, крайне важно. Дело в том, что во время работы над ним могут быть не заметны определенные нюансы. Самый лучший вариант – отправка тестового, например, на собственный почтовый ящик. К тому же полезный инструмент – просмотр отображения в разных почтовых сервисах и клиентах. Следует обращать внимание не только на внешний вид письма, но и на кликабельность его кнопок и ссылок.
Финальный этап – запуск рассылки. Необходимо выбрать адреса, на которые хотите разослать письмо. Особенно удобны в этом случае комбинированные условия фильтрации, сегментация базы. Рассылку можно сразу же запустить или же задать отложенную отправку с указанием даты и времени.
Грамотная рассылка по электронной почте – это мощный маркетинговый инструмент, который открывает достаточно большие возможности. Такой сервис, как РуСендер, существенно упрощает задачу создания, автоматизации процесса и аналитики результативности.
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