Как грамотно провести рассылку по электронной почте

Почтовая рассылка – мощный инструмент, помогающий проинформировать клиентов об акциях, предложить им уникальные товары, услуги, напомнить о себе и предоставлять максимально полезную информацию. Грамотная рассылка – задача не такая и сложная, но важно понимать, что, когда и кому отправлять, чтобы это было действительно эффективно. При этом очень важно не просто отправить письмо нескольким пользователям, а сделать это в соответствие с законодательными нормами и исходя из интересов подписчиков.

Перед формированием рассылки

Грамотная рассылка – это несколько составляющих: поставленная маркетинговая задача, подходящий контент и правильно выполненная отправка, чтобы email не попал в спам.

Маркетинговые задачи бывают разными, поэтому и типы писем различаются. Отдельные категории можно совмещать, но здесь следует действовать предельно аккуратно. Если перезагрузите мейл информацией, она не воспримется или же только частично принесет пользу.

Релевантность контента – одна из основных составляющих хорошего письма, он должен быть интересным и полезным клиенту. Информация, заложенная в письмо – это ядро рассылки, поэтому относитесь к нему максимально внимательно. Учитывайте, что у разных вариантов письма будет своя подача.

Третий момент – технические детали. Многое зависит от выбранного почтового сервиса и его функционала, а также авторитета, то есть насколько ему доверяет почтовая служба.

Создание рассылки по электронной почте

Чтобы создать грамотную почтовую рассылку, необходимо пройти все шаги разработки и желательно тестирования. Поэтапно, как это происходит на примере конструктора e-mail рассылок RuSender, сейчас рассмотрим.

Шаг №1: регистрация и оплата подписки

Это максимально простая задача – нужно войти на сайт сервиса и создать профиль, используя адрес электронной почты или же номер телефона. Также нужно придумать пароль. Еще один этап – это выбор тарифа. Учитывайте, какой из вариантов подходит: тарификация по количеству подписчиков или же по количеству писем.

Шаг №2: почта на домене

Необходимым условием грамотной рассылки будет создание почты на своем домене. Дело в том, что если адрес отправителя относится к одному из популярных почтовых сервисов, то письмо может уйти в спам.

Для начала нужно зарегистрировать домен второго уровня в необходимой доменной зоне, исходя из типа сайта. Далее нужно настроить DNS-запись, а именно подтвердить домен и интегрировать с почтовыми службами. В РуСендер настройка собственного домена максимально упрощена, поэтому с этим справится даже новичок. Последний этап – это добавление адреса отправителя. На этом техническая часть задачи закрыта.

Шаг №3: загрузка базы подписчиков

В РуСендер это удастся сделать в одном из форматов:

простые списки;

файлы таблиц;

вставка из буфера обмена.

Если база данных уже есть и она ведется в одном из популярных почтовых сервисов, то можно воспользоваться мастером переноса по API.

Если же БД еще нет, то удастся ее собрать. В сервисе есть конструктор веб-форм, результат работы в котором можно добавить к любому сайту. Также они могут функционировать самостоятельно, после клика по прямой ссылке на техническом домене.

Шаг №4: определение инфоповода

Просто так письма не отправляются, необходим информационный повод. Здесь все зависит от типа рассылки. Например, триггерные – после совершения определенного действия, продающие – направленные на рекламу, контентные – полезная информация, советы, активационные – подталкивающие к определенному действию. Варианты могут быть самые разнообразные, однако учитывайте, что определение инфоповода – это самая ответственная часть. Чем правильней вы выстроите стратегию рассылки, учтете предпочтения ЦА, тем эффективней будет маркетинг.

Проработка инфоповода требует опыта и навыков, это придет со временем. Новичкам можно посоветовать не бояться экспериментов, но только после изучения материальной части.

Шаг №5: верстка и создание контента

Технический момент, от которого многое зависит – это верстка. Конечно же, и контент важен, но простой текст ничего не даст, он нуждается в качественном оформлении. Чтобы повысить читаемость, следует использовать гифки, профессиональные фото и разнообразные релевантные иконки.

Весь необходимый функционал для верстки есть в РуСендер. Так, чтобы не искать картинки, можно брать их из библиотеки, то же с гифками и иконками. Плюс имеете возможность хранить собственный контент в неограниченном количестве.

Работа над самым письмом ведется в блочном конструкторе – выбирайте и редактируйте элементы. Важно четко контролировать привлекательность письма, удобство его чтения. В сервисе есть инструменты и для этого. Дизайн адаптивный, что очень важно, ведь многие пользователи просматривают письма с электронной почты.

Рекомендуется использовать элементы персонализации – обращаться по имени, предлагать определенные товары, которые будут интересны конкретному адресату.

Шаг №6: проверка письма

Понимать, как в итоге будет выглядеть письмо, крайне важно. Дело в том, что во время работы над ним могут быть не заметны определенные нюансы. Самый лучший вариант – отправка тестового, например, на собственный почтовый ящик. К тому же полезный инструмент – просмотр отображения в разных почтовых сервисах и клиентах. Следует обращать внимание не только на внешний вид письма, но и на кликабельность его кнопок и ссылок.

Шаг №7: запуск рассылки

Финальный этап – запуск рассылки. Необходимо выбрать адреса, на которые хотите разослать письмо. Особенно удобны в этом случае комбинированные условия фильтрации, сегментация базы. Рассылку можно сразу же запустить или же задать отложенную отправку с указанием даты и времени.

Вывод

Грамотная рассылка по электронной почте – это мощный маркетинговый инструмент, который открывает достаточно большие возможности. Такой сервис, как РуСендер, существенно упрощает задачу создания, автоматизации процесса и аналитики результативности.

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