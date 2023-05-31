Виктория Абрамченко назвала Нижегородскую область лидером по строительству очистных сооружений

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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко доложила премьер-министру Михаилу Мишустину о ходе строительства очистных сооружений в Приволжском федеральном округе.
Согласно информации, на создание или реконструкцию очистных сооружений за последние три года было выделено 85 млрд рублей.
На эти средства было построено и реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов.
Так, лидером по количеству объектов стала Нижегородская область, где было построено 31 сооружение. Далее идет Татарстан (14 объектов) и Ярославская область (11).
Новые очистные сооружения позволили сократить на 30% объем неочищенных стоков в Волгу.
В 2023-2024 годах запланировано строительство еще 39 объектов. На эти цели выделено 29,6 млрд. рублей.
Ранее сообщалось, что три объекта в рамках проекта "Оздоровление Волги" планируется построить в Нижегородской области в 2023 году.
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