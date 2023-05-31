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Общество

МегаФон разработал систему мониторинга воды в реке Волга

05 июня 2023 13:08  [98] Общество
Фото: Елена Волисова

Фото: Елена Волисова

Комплекс заработал в тестовом режиме и контролирует качество воды в Волге в районе Стрелки в Нижнем Новгороде. Данные мониторинга МегаФон продемонстрировал на стенде в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Работы по установке комплекса инженеры оператора провели при сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ГБУ "Экология региона".

Система мониторинга состоит из погружных безреагентных датчиков и контроллера с дисплеем, установленных в защитном блок-боксе. Датчики настроены на контроль концентрации в воде нефтепродуктов, нитратов, а также анализируют химическое потребление кислорода. Именно эти показатели характеризуют воздействие состояния водного объекта на человека и другие живые организмы.

Измерительные датчики работают автоматически и не требуют присутствия людей. Результаты измерений передаются по сети оператора на сервер управления заказчику, а также визуализируются в личном кабинете на платформе "МегаФон Экология". Все данные автоматически сохраняются в локальном архиве.

"Замеры проводятся каждые пять минут. Показатели отображаются в режиме реального времени. Таким образом, благодаря нашим цифровым технологиям состав воды в Волге, и других крупных водоемах страны, можно контролировать очень оперативно, что позволяет мгновенно реагировать на изменение состава воды, предотвращать возможные аварийные ситуации и минимизировать экологические риски. Во время проведения ЦИПРа в этом смогли убедиться все посетители нашего стенда. Уверен, что разработка будет востребована промышленными и экологическими организациями", – сказал директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы формируем территориальную сеть экомониторинга. На первом этапе внедрения сети эко-мониторинга мы устанавливаем восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи крупных городах региона. В девяти городах появятся 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие. Мы уверены, что реализация инициативы по созданию сети эко-мониторинга позволит наглядно отражать существующую экологическую ситуацию в регионе. Более того, предусмотрена прозрачная система. Данные будут передаваться не только в государственные органы, но и гражданам через мобильные приложения", – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу "МегаФон Экология", работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии компонентов окружающей природной среды, выбросах и сбросах промышленных предприятий, прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в Реестр российского программного обеспечения. На данный момент платформа успешно используется представителями бизнеса и государственности власти в России, а также прошла первое внедрение на территории Республики Узбекистан.

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Теги:
Мегафон ЦИПР Экология
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