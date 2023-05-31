ПСБ вышел на старт "ЗаБег.РФ" Общество

ПСБ выступил генеральным спонсором масштабного международного полумарафона с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", который прошел 4 июня во всех регионах России, а также в столицах Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run.

Всего на старт полумарафона вышли более 160 000 человек. Организаторы предложили бегунам 4 дистанции на выбор: 1 км, самую массовую "ПСБ 5 км", 10 км или 21,1 км, а также онлайн-формат забега. Стать участником мог любой желающий от 6 лет. Маршруты строились с видами на знаковые достопримечательности городов.

"Основная цель мероприятия – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и беговому движению. Клиенты и сотрудники ПСБ уже не первый год выходят на старт "ЗаБег.РФ". В этом году ПСБ собрал многочисленную корпоративную команду и побил собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 сотрудников ПСБ, которые заранее готовились к соревнованию в рамках нашей собственной программы "ПСБ Спорт". Банк разделяет ценности "ЗаБег.РФ": объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни. ПСБ уже 5 лет поддерживает "ЗаБег.РФ" и намерен развивать наше сотрудничество в будущем", - отметил вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.