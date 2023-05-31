1С в облаке: особенности

1С в облаке – инновационная технология, которую можно считать уникальной. И те предприниматели, а также специалисты, которые обратили на нее внимание, могут работать с программным обеспечением по-новому и хранить все данные в облаке. Если сравнить новую программу с традиционной, то становится понятно, что новинка – это абсолютно другое направление, которое не требует стандартной установки на компьютер. Также не придется покупать лицензию и ждать обновлений, чтобы их настроить.

Cloud.ru — компания, которая считается провайдером облачных технологий. Наши клиенты могут быть уверены в том, что они получать доступ к AI-решениям. Мы предлагаем сервисы мирового уровня для разнообразных сфер бизнеса. Каждый клиент получает возможность работать со специалистом, который с легкостью найдет индивидуальный подход. К тому же, мы гарантируем безопасность и данные, с которыми работают клиенты, будут надежно защищены.

Основные возможности, которые пользуются спросом

Данная система позволяет использовать современное программное обеспечение не стандартным образом, а как услугу. Наша компания выдает необходимые для работы мощности.

Программа, которую будут использовать наши клиенты, лицензионная и работать с ней можно через рабочие столы удаленно. Что касается количество сотрудников, то их можно добавлять и удалять с рабочего поля.

Что касается интерфейса, а также дополнительных функций, то они доступы пользователям удаленно. Специалисты считают, что нет никакой разницы в работе стандартной версии и облачной.

Основным отличием считается то, компании больше не нужно покупать программное обеспечение. Его можно просто взять в аренду и как оно станет не нужно, то отказаться от аренды.

Чтобы понять всю суть работы подобной системы, стоит обратить внимание на возможности. Например,

Пользователи получают круглосуточный доступ к сервису. Есть возможность работать с любого устройства. Местонахождение пользователя не имеет никакого значения. Есть техническая поддержка, которая отлично справляется с поставленной задачей. Возможность настраивать систему под себя. Обновления приходят регулярно и их не нужно ждать. Если есть необходимость, то всегда можно добавить новых пользователей и удалить старых. Не придется покупать лицензию для работы. Использовать систему могут сразу несколько пользователей. Они получают доступ к единой базе.

Перед тем, как арендовать сервер 1С в облаке, стоит все внимательно изучить и проконсультироваться со специалистами. Они дадут ценные советы, которые помогут быстро сориентироваться.

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