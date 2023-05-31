Серия научно-популярных лекториев пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и совет молодых ученых региона приступили к реализации проекта научно-популярного лектория.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники нынешним летом послушают лекции лучших научных слэмеров, победителей всероссийских грантовых конкурсов, ученых со степенью, руководителей нижегородских лабораторий.

"Нижегородский НОЦ проводит научно-популярные лектории, спикерами которых выступают молодые ученые, представители госкорпораций, научные сотрудники институтов РАН. Мы рассказываем о том, что наука – это легко, она доступна любому человеку. Мир науки и технологий открыт для каждого, и любой заинтересованный человек может стать частью этого мира, послушав лекции. Мы делимся достижениями ученых региона и страны в целом. Нашей науке есть чем гордиться, именно об этом мы рассказываем общественности", - отметил директор НОЦ, советник губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимур Халитов.

Он пояснил, что встречи проводятся в соответствии с целями нацпроекта "Наука и университеты" в Год десятилетия науки и технологий, объявленный Указом Президента РФ Владимира Путина.

"Работа с молодой командой людей со свежими взглядами, зарекомендовавших себя экспертами, выводит лекторий на новый уровень, привлекая больше слушателей и повышая интерес к научным исследованиям и достижениям", - добавил Тимур Халитов.

На первом лектории 8 июня участники смогут побывать сразу на двух выступлениях. Студент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, лектор российского общества "Знание" Евгений Кипелкин представит "Сферу" беспилотных сервисов". Программа "Сфера" подразумевает создание более чем 10 спутниковых группировок, которые будут охватывать все существующие потребности России в получении фотографий земной поверхности, обеспечении труднодоступных районов связью и интернетом. Благодаря "Сфере" "умный дом", к примеру, может стать доступным для каждого, в городах смогут появиться беспилотные такси, квадрокоптеры для перевозки почтовых отправлений и многое другое. Лектор поговорит с молодыми учеными о том, как можно осуществить подобную революцию в области беспилотных сервисов.

Вторая тема – "Прививки: мифы и реальность". Перед участниками лектория выступит врач-педиатр Анастасия Крылова. Она расскажет, почему иммунитет не всегда справляется самостоятельно и ему требуется помощь, почему переболеть и получить пожизненный иммунитет - не лучшая идея. Также эксперт ознакомит участников с тем, какие долгосрочные последствия имеет вакцинация, какие риски несут в себе прививки. Кроме того, специалист разберет состав вакцин и расскажет об их компонентах.

Принять участие в лектории смогут все желающие бесплатно, по предварительной регистрации: https://smu.timepad.ru/event/2454459

Встреча начнется в 18.30 8 июня и пройдет в БЦ Corner Place по адресу: ул.Алексеевская, 6/16, 1 этаж. Трансляция лектория будет доступна в группе НОЦ во "ВКонтакте": vk.com/scinn.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". Нацпроект реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект "Наука и университеты" и включил в себя четыре федеральных проекта.

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.

Период с 2022-го по 2031 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.