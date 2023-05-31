"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники Общество

Единая Россия и фонд Наша Правда передали в зону СВО крупную партию спецтехники

"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали на фронт крупную партию спецтехники. Как сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия", с апреля помощь получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

"Всего фонд "Наша правда" закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке "Единой России" и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации", – отметил генеральный директор Фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

"Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до "передка", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности "Единая Россия" с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

"Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда "Наша Правда", который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое", - отметил Александр Сидякин.

Напомним, с самого начала спецоперации Нижегородская область оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в спецоперации.

"Сбором и формированием помощи для наших бойцов мы занимаемся в ежедневном режиме. С нашими военнослужащими находимся в постоянном контакте, поэтому каждый груз готовится по конкретным запросам – закупаем то, что необходимо в данный момент. Конвои из Нижегородской области уходят практически каждую неделю, грузы по назначению доставляют наши активисты, депутаты", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

На данный момент из региона в зону специальной военной операции отправлено сотни тонн необходимых грузов.

"Желание поддержать наших бойцов объединило десятки тысяч нижегородцев. Люди самых разных возрастов, профессий, национальностей по зову сердца участвуют в этом общем и важном деле. Подключились промышленные предприятия, социальные учреждения, общественные организации. Передают различные технические средства, оборудование, машины, спецснаряжение, медикаменты. Волонтерские организации и просто неравнодушные люди изготавливают маскировочные сети, маскхалаты, делают блиндажные свечи и многое другое, что может пригодиться нашим солдатам и в боевых условиях, и в военном быту. И самое главное, что наши ребята знают, что за ними крепкий тыл, чувствуют эту поддержку и говорят, что это придает им еще больше сил для Победы", - подчеркнул Алексей Антонов.

18 апреля "Единая Россия" подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив "Наша Правда". Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.