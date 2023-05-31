Нижегородская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции "Декламируй" Общество

Нижегородская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции "Декламируй", которая проходит с 5 по 9 июня 2023 года во всех регионах России. Она приурочена ко Дню русского языка, который отмечается в день рождения А.С. Пушкина, 6 июня, сообщает пресс-служба правительства Нидегородской области.

Организаторами акции является Всероссийское общественное движение "Волонтеры культуры" и Ассоциация волонтерских центров в Нижегородской области в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Цель акции – популяризация и сохранение самобытности русского языка посредством выразительного чтения стихотворных и прозаических произведений А.С. Пушкина и других известных русских писателей, а также произведений собственного сочинения.

Мероприятия в рамках акции "Декламируй" могут быть организованы на базе учреждений культуры, в том числе в модельных библиотеках. Формат мероприятий в рамках акции может быть разным: мастер-классы по художественному чтению и ораторскому искусству, книжные выставки, лекции, квизы, квесты и пр.

Кроме того, участники могут разместить в социальных сетях творческие видеоролики. На выбор предлагается две темы. Тема "Кулинарные пристрастия писателей и поэтов" предполагает изучение информации о гастрономических пристрастиях любимых поэтов, а также съемку кулинарного мастер-класса или театрализованной постановки с процессом приготовления этих блюд. Вторая тема – "Зачем твой дивный карандаш?". Участникам предлагается разместить видео с процессом иллюстрирования сюжетов из произведений А.С. Пушкина или изобразить портрет классика. Возможна закадровая озвучка - прочтение строк из стихотворений, поэм и сказок Пушкина.

Лучшие видеоролики будут транслироваться на информационных ресурсах движения "Волонтеры культуры", всероссийских и международных мероприятиях.

Работы и отчеты о проведении мероприятий в рамках акции в социальных сетях нужно выкладывать с использованием хэштега #Декламируй_Нижегородскаяобласть.

Подробности о проведении ежегодной всероссийской акции "Декламируй" в Нижегородской области можно узнать на сайте: https://dobro.ru/event/10414414. Механизм проведения акции для организаторов - в материалах проекта по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw.

Напомним, что впервые акция прошла в 2020 году в 48 субъектах Российской Федерации. Охват составил более 68 000 человек. В 2021 году в ней приняли участие уже почти 142 000 человек из 57 субъектов РФ. В 2022 году в 59 субъектах было проведено более 150 мероприятий. В рамках специальных видеопроектов акции в 2022 году было снято более 200 видеороликов.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта.