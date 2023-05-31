Штабы "Волонтеров гостеприимства" появятся в каждом муниципалитете Нижегородской области Общество

Штабы "Волонтеров гостеприимства" появятся в каждом муниципалитете Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первые штабы планируется открыть уже в ближайшие месяцы.

В сообщении отмечается, что договоренность о создании штабов была достигнута на первом региональном Форуме волонтеров гостеприимства, который прошел в Выксе.

Добровольцы нового направления займутся развитием волонтерского движения в сфере регионального туризма и гостеприимства, будут вдохновлять людей путешествовать и радушно принимать путешественников. В рамках форума, который собрал более 100 добровольцев и организаторов волонтерской деятельности, успешным опытом и практическими советами поделились спикеры из Выксы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области и Северо-Кавказского федерального округа.

Организаторами форума выступили добровольческий центр гостеприимства Нижегородской области и социокультурный центр-пространство "Ex Libris" (г. Выкса) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и благотворительного фонда "ОМК-Участие".

Напомним, что год назад в Выксе при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" открылся первый региональный добровольческий центр гостеприимства. Его волонтеры оказывают помощь на всех крупных мероприятиях, а общая численность команды составляет более 100 человек. За год работы волонтеры стали соорганизаторами более 40 мероприятий.

"Индустрия гостеприимства важна для того, чтобы развивались малые города, чтобы молодежь знала историю своей малой родины и гордилась ей. Образовательную программу форума выстроили так, чтобы волонтеры и руководители могли использовать знания у себя в городе. Региональный форум волонтеров гостеприимства был направлен на то, чтобы участники открыли в своих городах муниципальные добровольческие центры гостеприимства. Так сформируется полноценная сетка добровольческих центров региона", - отметила региональный координатор всероссийского движения "Волонтёры гостеприимства" в Нижегородской области Ольга Клочкова.



СПРАВКА:

Проект "Волонтеры гостеприимства" стартовал в России в 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи, получил статус флагмана международной программы "Волонтеры Мира" Ассоциации волонтерских центров. На данный момент волонтерские корпуса гостеприимства открыли более 47 регионов России. К проекту присоединились более 30 стран-партнеров. Движение "Волонтеры гостеприимства" - это возможность для молодежи быть частью команды по развитию регионального туризма.

В 2022 году Нижегородская область стала частью всероссийского проекта "Волонтеры гостеприимства". Первый региональный добровольческий центр гостеприимства Нижегородской области открыт в Выксе на базе социокультурного пространства Ex Libris при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие".

В 2023 году к движению присоединилась региональная столица - Нижний Новгород. Сейчас Выкса и Нижний Новгород - амбассадоры "Волонтеров гостеприимства" в Нижегородской области.