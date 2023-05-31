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Культура и отдых

Дима Билан выступит в День молодежи на главной площади Нижнего Новгорода

05 июня 2023 16:19  [99] Культура и отдых

Фото: ВК

Дима Билан выступит в День молодежи на главной площади Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этот день на центральных площадках 15 городов России выступят популярные музыканты, которые поздравят российскую молодежь с праздником.

Получить бесплатный билет и узнать подробную программу фестиваля можно на сайте: деньмолодёжи2023.рф.

В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля на площади Минина и Пожарского состоятся различные акции, экскурсии, патриотические и просветительские мероприятия, можно будет познакомится с героями СВО и героями России.

Стоит также отметить, что участников фестиваля в День молодежи ждут тематические зоны, где можно создать "блогерский контент", творческим людям можно будет показать свои таланты, выступив на одной сцене со своими кумирами в рамках акции "открытый микрофон", а также можно будет приобрести товары в маркете, где будут представлены только молодые предприниматели. В рамках фестиваля будет работать и акселератор "Росмолодежь.Гранты". Для участия в фестивале необходимо оставив заявку на официальном сайте Дня молодежи-2023, а подробную информацию о праздновании можно получить в паблике ВК "День молодёжи 2023 | Нижний Новгород".

Праздничнее мероприятия пройдут не только на главной площади Нижнего Новгорода. Закрытие же Дня молодежи состоится на стадионе "Нижний Новгород", подробности вечера пока еще не анонсируются, и будут объявлены позднее.

Кроме того, утром 24 июня в столичное небо поднимется самолет, который проследует в Нижний Новгород по маршруту "Объединяя столицы". На борту воздушного судна выступит Ваня Дмитриенко, а участниками полета станут молодые педагоги, учителя, наставники, продюсеры образовательных программ, воспитатели и специалисты сферы образования.

Организаторами Дня молодежи 2023 года стали: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с правительством Нижегородской области. Стратегический партнер — российское "Движение первых". Генеральные партнеры: ОАО "РЖД", VK, АНО "Больше чем путешествие", департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнером проекта выступает "Норникель".

Генеральным информационным партнером Дня молодежи является АО "Первый канал". Информационные партнеры — АО "Газпром-медиа холдинг", медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа "Комсомольская правда", медиахолдинг Maer, коммуникационная группа LBL. Официальный музыкальный партнер — "Новое радио".

Программными партнерами Дня молодежи станут АНО "Россия — страна возможностей", треки "Росмолодежь.Добро", "Росмолодежь.Бизнес" и "Росмолодежь.Карьера", программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи и др.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День молодежи прошел в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрело более 5 млн человек.

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