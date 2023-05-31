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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" совершили уже 100 выездов с начала 2023 года

05 июня 2023 16:48  [38] Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" совершили уже 100 выездов с начала 2023 года в районы региона, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пять мобильных комплексов еженедельно отправляются в районы региона для проведения медосмотров местных жителей. Стоит отметить, что с января к специалистам "Поездов здоровья" обратились уже более 23 тысяч нижегородцев.

Помимо консультаций врачи проведи также более 79 тысяч исследований, в том числе флюорография, ЭКГ, маммография, УЗИ и лабораторные исследования.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что передвижные модули, которые позволяют проводить исследования и разные виды диагностики были приобретены в рамках программы "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".

Он также отметил, что благодаря современному оборудованию, медики могут проводить исследования и непосредственно во время приема анализировать результаты. "Это позволяет точнее ставить диагнозы и правильно маршрутизировать пациента в лечебное учреждение", - добавил в заключение глава нижегородского минздрава.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает в себя девять федеральных проектов.

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Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья Технологии
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