Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2023 17:42  [96] В "Волгаэнерго" прошло мероприятие, посвященное Дню эколога
05 июня 2023 17:19  [122] Нижегородских школьников наградили нагрудным знаком "Горячее сердце" за героизм при оказании помощи людям
05 июня 2023 17:12  [130] Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода
05 июня 2023 16:50  [108] Инклюзивный офис для трудоустройства людей с инвалидностью появится в Нижегородской области
05 июня 2023 16:48  [111] Нижегородские "Поезда здоровья" совершили уже 100 выездов с начала 2023 года
05 июня 2023 16:08  [143] Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе
05 июня 2023 16:02  [131] Информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России
05 июня 2023 15:59  [130] Штабы "Волонтеров гостеприимства" появятся в каждом муниципалитете Нижегородской области
05 июня 2023 15:53  [157] Летом в Нижнем Новгороде по муниципальной программе будет трудоустроено 304 подростка
05 июня 2023 15:44  [117] Нижегородская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции "Декламируй"
Общество

В "Волгаэнерго" прошло мероприятие, посвященное Дню эколога

05 июня 2023 17:42  [96] Общество

Фото: пресс- служба ГК Волгаэнерго

5 июня в ГК "Волгаэнерго" прошло мероприятие, приуроченное ко Дню эколога. Сотрудники компании высадили цветы и кустарники на территории головного офиса. 

В ходе мероприятия было разбито несколько цветочных клумб и высажено более 30 однолетних и многолетних растений, среди которых флоксы, бархотки, ирисы, петунии, бадьян, хосты, гортензии. 

Сегодняшняя акция дала старт эстафете по озеленению территорий остальным организациям, входящим в ГК "Волгаэнерго". Планируется, что мероприятие пройдет до конца этого месяца, а его итоги - лучшее озеленение - будут подведены 20 июня в Международный день цветка.

"Сажать цветы, кустарники, деревья - стало для нас доброй традицией. Смотря на результат, мы видим, как преображается территория. Это наполняет нашу жизнь яркими красками, создает хорошее настроение для всех сотрудников.  Кроме того, это вклад в озеленение нашего города, который мы очень любим. Не будем останавливаться на достигнутом и планируем расширять географию благоустройства", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в мае этого года силами сотрудников компании были высажены туи на территориях Автозаводской ТЭЦ, котельной "Северная" (входят в ГК "Волгаэнерго") и во дворе дирекции филиала компании, а также в Автозаводском парке Нижнего Новгорода.

Справка:

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается во многих странах. Этот праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы "обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph