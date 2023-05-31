ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность жителя региона, который установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины. Нижегородец был задержан 5 мая 2023 года.

Мужчина установил сотрудничество для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ. Нижегородец собирался участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Обвиняемый сознался в содеянном, он заключен под стражу

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности.