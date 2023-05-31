Полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, сегодня стало известно, что от отравления алкогольными напитками "Мистер Сидр" в Ульяновской области скончались 16 человек. Пострадавшие есть и в других регионах.

Согласно информации, нижегородская полиция обнаружила склад с алкоголем данной марки. Продукция была изъята.

Сейчас правоохранители проверяют места продажи опасного алкоголя.

Полиция просит нижегородцев не покупать алкогольный напиток под маркой "Мистер Сидр" с разными вкусами.

Напомним, в 2022 году четыре человека скончались в Нижегородской области после отравления алкоголем.