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Полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, сегодня стало известно, что от отравления алкогольными напитками "Мистер Сидр" в Ульяновской области скончались 16 человек. Пострадавшие есть и в других регионах.
Согласно информации, нижегородская полиция обнаружила склад с алкоголем данной марки. Продукция была изъята.
Сейчас правоохранители проверяют места продажи опасного алкоголя.
Полиция просит нижегородцев не покупать алкогольный напиток под маркой "Мистер Сидр" с разными вкусами.
Напомним, в 2022 году четыре человека скончались в Нижегородской области после отравления алкоголем.
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