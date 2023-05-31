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Общество

Глеб Никитин: "Пушкин – не просто писатель, а часть нашего национального кода"

06 июня 2023 09:20  [60] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем русского языка.

"Уважаемые жители Нижегородской области! Поздравляю вас с Пушкинским днем России!

Этот праздник объединяет не только граждан нашей страны, но и всех, кто говорит, думает на русском языке, а также изучает его. Сегодня такая объединяющая сила особенно важна. Пушкин – не просто писатель, а часть нашего национального кода. Его строки живут в душе с самого раннего возраста. Сказки поэта помогли Максиму Горькому "в людях". "Стихи звучали, как благовест новой жизни", - писал Алексей Максимович о своем знакомстве с творчеством поэта. И в наши дни наследие Пушкина обладает не меньшей живительной силой.

Для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение. Большое Болдино стало местом необыкновенного творческого взлета поэта. Благодаря жителям села даже в самые непростые годы удалось сохранить дом, где жил и творил Пушкин. Сейчас в Большом Болдине идет подготовка к 225-летию со дня рождения поэта. Важно, чтобы посещение этих мест было максимально интересным и познавательным для туристов. С каждым годом все больше людей приезжает в музей-заповедник, а те масштабные изменения, которые планируется осуществить к юбилею Александра Сергеевича, позволят создать для приема гостей дополнительные возможности.

В этот день хочется поздравить всех, чья работа связана с русским языком: учителей, журналистов, писателей, библиотекарей, артистов и многих других! Желаю всем никогда не терять любовь к творчеству! С Днем русского языка!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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