Прямые перелеты в Томск стали возможны из Нижнего Новгорода

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" приступила к выполнению полетов в Томск из нижегородского международного аэропорта им. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Согласно информации, рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям на воздушных судах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.
В пятницу борт отправится из Нижнего Новгорода в 02:00, прибытие в Томск запланировано в 09:50.
В воскресенье вылет в 21:20, прибытие – на следующий день в 05:20. Время указано местное для каждого аэропорта.
В настоящее время этот перевозчик также выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Астрахань и Казань.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" приступит к выполнению полетов из Нижнего Новгорода в Хургаду с 3 июля.
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